banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Şenol Güneş: 'Tek sorumlu benim'
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
Okul kantinlerine de temassız ödeme geldi
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
iPhone 13'ün tanıtım tarihi duyuruldu!
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni
Kira fiyatlarındaki fahiş fiyatların 3 nedeni

Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden ses sistemini çaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.

AYDIN 08.09.2021, 11:23
Çaldığı malzemeler ile birlikte kıskıvrak yakalandı

Aydın’ın Didim ilçesinde park halindeki bir otomobilden ses sistemini çaldığı tespit edilen hırsızlık şüphelisi polis ekipleri tarafından çaldığı malzemeler ile birlikte yakalandı.



Olay, 27 Ağustos Cuma günü Yeni Mahalle 819 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halinde bulunan bir otomobilden ses siteminin çalınması üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda, hırsızlık şüphelisinin A.K. olduğu tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler yaptıkları operasyonla A.K.’yi hırsızlık malzemeleri ile birlikte kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. A.K. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan malzemeler de sahibine teslim edildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 3 9
2. Fenerbahçe 3 9
3. Beşiktaş 3 7
4. Galatasaray 3 7
5. Konyaspor 3 7
6. Altay 3 6
7. Malatyaspor 3 6
8. Kasımpaşa 3 5
9. Hatayspor 3 4
10. Karagümrük 3 4
11. Antalyaspor 3 4
12. Kayserispor 3 4
13. Alanyaspor 3 3
14. Göztepe 3 2
15. Adana Demirspor 3 2
16. Sivasspor 3 1
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 3 1
19. Başakşehir 3 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 3 9
2. Eyüpspor 3 9
3. Manisa FK 3 9
4. Tuzlaspor 3 7
5. Bandırmaspor 3 6
6. Erzurumspor 3 6
7. Ankaragücü 3 5
8. Ankara Keçiörengücü 3 4
9. Kocaelispor 3 4
10. Samsunspor 2 3
11. İstanbulspor 3 3
12. Balıkesirspor 2 3
13. Menemenspor 3 3
14. Adanaspor 3 2
15. Bursaspor 3 1
16. Altınordu 3 1
17. Gençlerbirliği 3 1
18. Boluspor 2 0
19. Denizlispor 3 0
Takımlar O P
1. Tottenham 3 9
2. West Ham 3 7
3. M. United 3 7
4. Chelsea 3 7
5. Liverpool 3 7
6. Everton 3 7
7. Man City 3 6
8. Brighton 3 6
9. Leicester City 3 6
10. Brentford 3 5
11. Aston Villa 3 4
12. Watford 3 3
13. Southampton 3 2
14. Crystal Palace 3 2
15. Leeds United 3 2
16. Burnley 3 1
17. Newcastle 3 1
18. Wolverhampton 3 0
19. Norwich City 3 0
20. Arsenal 3 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 3 7
2. Sevilla 3 7
3. Valencia 3 7
4. Barcelona 3 7
5. Atletico Madrid 3 7
6. Mallorca 3 7
7. Real Sociedad 3 6
8. Osasuna 3 5
9. Athletic Bilbao 3 5
10. Rayo Vallecano 3 3
11. Villarreal 3 3
12. Cádiz 3 2
13. Levante 3 2
14. Real Betis 3 2
15. Elche 3 2
16. Espanyol 3 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0