Çakırbeyli, hafta sonu rotalarının vazgeçilmezleri arasına girdi

Aydın’ın Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulan, yöresel ve organik ürünlerin satışa sunulduğu pazara vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çakırbeyli Pazarı, Aydınlıların hafta sonu tercihleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hafta sonu güzel havayı fırsat bilen Aydınlılar Çakırbeyli Mahallesi’ne akın etti. Sabahın erken saatlerinde araçları ile yollara çıkan vatandaşlar hem güzergah üzerinde yer alan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’ni ziyaret etti hem de Çakırbeyli Pazarı’ndan alış veriş ederek yöresel ürünlerin tadına baktı. Çakırbeyli Mahallesi’nde kurulan pazarı ziyaret eden Aydınlılar mahalle halkının satışa sunduğu organik sebze ve meyvelerden satın alırken, pazarda satılan gözleme, keşkek, baklava gibi yöresel ürünlere de yoğun ilgi gösterdi. Yöresel lezzetlerden satın alan vatandaşlar, pazarın bulunduğu yerdeki park ve kahvehanelerde güneşli havada kahvaltı yapmayı da ihmal etmedi. Çakırbeyli Mahallesi’ndeki yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam ettiği öğrenildi.