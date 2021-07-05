Çakırbeyli Demokrasi Meydanı düzenlemesi başlıyor

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, normalleşmeyle birlikte yeniden açılan Çakırbeyli Üretici Pazarı’na ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette üretici esnaflara hayırlı işler dileyerek vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kaplan, Çakırbeyli’yi ilerleyen günlerde başlayacak olan Demokrasi Meydanı düzenlemesiyle yepyeni bir görünüme kavuşturacaklarını belirtti.

Kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte Koçarlı’nın marka pazarı olan Çakırbeyli’de üretici tezgahları yeniden şenlendi. Beraberindeki zabıta ekipleriyle birlikte denetimlerde bulunan Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, alışveriş için Çakırbeyli’ye gelen vatandaşlarla hasbihal ederek üretici esnaflara hayırlı işler diledi. Pazarda vatandaşların hallerini hatırlarını sorarak taleplerini de dinleyen Başkan Kaplan, Çakırbeyli Demokrasi Meydanı projesine ilişkin de bilgilendirmede bulundu.

Ankara’da Koçarlı Cumhuriyet Meydanı, Çakırbeyli Demokrasi Meydanı ve dükkanlarla ilgili projeleri için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan destek sözü aldıklarını söyleyen Başkan Kaplan, "Adnan Menderes Demokrasi Müzemizin açılmasıyla birlikte yurtiçinden gelen ziyaretçiler, Koçarlı’mızla birlikte aynı zamanda bundan sonra üretici pazarımızın da açık olacağı Çakırbeyli’yi de görmek isteyeceklerdir. Bu nedenle pazarımızın kurulduğu noktada Çakırbeyli Demokrasi Meydanı ve dükkan düzenleme projemizi başlattık. Dükkanlarla ilgili düzenlemede de sona geliniyor. En kısa zamanda Demokrasi Çınarı’mız ve çevresine nazır vaziyette konuşlanacak demokrasi meydanı projemiz için de düğmeye basacağız. Yapacağımız düzenlemeler, geçtiğimiz yıl modernizasyondan geçirdiğimiz üretici pazarımızın daha da canlanmasına vesile olacak. Koçarlımızın, Çakırbeyli ile Dedeköy üretici pazarlarımız, Adnan Menderes Kent Ormanı’mız, Cihanoğlu Kulemiz, ilçemize özgü pidemiz, tarihi öneme sahip diğer yerlerimiz ve tüm değerlerimizle beraber adeta toplanma merkezine dönüşmesi için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" diye konuştu.