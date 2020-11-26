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Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor

TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 2019 yılı 2.dönem buzağı desteği ödemelerinin yarın başlayacağını belirtti.

AYDIN 26.11.2020, 16:08
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Buzağı destek ödemeleri yarın başlıyor
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TBMM KİT Komisyon Başkanı ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, 2019 yılı 2.dönem buzağı desteği ödemelerinin yarın başlayacağını belirtti.

AK Partili Savaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “2019 yılı 2. Dönem Buzağı Desteği dahilinde ödemeler yarın (Cuma Günü) saat 18:00 itibarıyla başlayacaktır. Bu kapsamda Aydın’ımızda 20 bin 30 yetiştiricimizin, 73 bin 719 buzağısı için toplam 24 milyon 547 bin lira ödeme yapılacaktır. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.
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