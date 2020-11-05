Büyükşehir’in süt tankları üreticiyi güçlendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin süt üreticilerine destek olmak için dağıttığı süt tankları, kooperatiflerin büyümesi ve üreticilerin daha fazla kazanç elde etmesinin önünü açtı. Kooperatif Başkanı Latif Aykanat “Tankımızı aldıktan sonra süt piyasasında ve işletmelerle pazarlık masasında elimiz güçlendi” dedi.

Kırsal kalkınmaya ve kooperatifleşemeye verdiği destek ile küçük üreticilerin hayatlarına dokunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, süte değer katmak için de çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun talimatıyla Germencik ilçesine bağlı Uzunkum köyünde kurulan, Uzunkum Kırsal Kalkınma Kooperatifi’ne 6 bin litrelik süt soğutma tankı ve 2 bin litrelik araç üstü süt nakil tankı hibe eden Büyükşehir, üreticinin işletmeler karşısında elini güçlendirdi. Yaklaşık bir yıldır bu tanklar ile sütlerini pazarlamaya başlayan Uzunkumlu üreticiler, hijyenik şartlarda ve daha uzun süre saklama imkanı ile birlikte satış fiyatlarında da artış yaşandığını belirttiler. Süt soğutma tankı ile birlikte üreticiler soğutulmuş süt sattıkları için aynı zamanda 40 kuruş da destek primi alıyor. Böylece üretici daha fazla kazanmış oluyor.

55 ortaklı Uzunkum Kırsal Kalkınma Kooperatifi, Büyükşehir’in hibe ettiği araç üstü tankla birlikte sütlerini kapı kapı dolaşarak topluyor ve anlaşmalı firmaya teslim ediyor.

“Üreticinin eli güçlendi”

Süt tanklarını aldıktan sonra yaşanan değişimi anlatan Uzunkum Kırsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Latif Aykanat, “Özlem Başkan’ın desteği ile tankımızı aldık. Tankımızı aldıktan sonra süt piyasasında ve işletmelerle pazarlık masasında elimiz güçlendi. Sütümüzü daha iyi soğutup kimseye bağlı kalmıyoruz. İsteğimiz kişi ve firmalarla anlaşmaları daha iyi yapıyoruz. Daha önce firmalardan alıyorduk tankı ve firmaların da belli yaptırımları oluyordu. Şu anda öyle bir konuyla muhatap olmuyoruz. Sütümüzü daha iyiye satıyoruz, bu konuda Özlem Başkan’a çok teşekkür ederiz” dedi.

“Süte değer kattı”

Süt tankını firma temin ettiği dönemde Ulusal Süt Konseyi’nin açıkladığı fiyatın altında teklifler aldıklarına belirten Başkan Aykanat, “Fiyat konusunda onlara muhtaçmışız gibi bir izlenim çıkıyordu ortaya, ama tank şimdi benim olduğu için pazarlık masasında ister al ister alma diyebiliyorum. Bana faydası oldu, sütüme katma değer kattı, sütümü daha iyi fiyata satıyorum” dedi.

“İşlerimiz büyümeye başladı”

Kooperatifçiliğe verilen destekle birden çok kişinin hayatına dokunan Aydın Büyükşehir Belediyesi, üreticilerin kazançlarını arttırarak daha fazla üretim yapmalarını sağlıyor. Bunu bir örnekle açıklayan Kooperatif Başkanı Aykanat, “Daha önce sadece köyden süt alıyorduk, arabamız yoktu, herkes gelip kendi döküyordu. İki yılda biriktirip bir araç alabildik. Özlem Başkan imkân sağlayınca iş şimdi biraz daha büyümeye başladı. Şimdi bir araba daha alalım, işimizi genişletelim diye düşünüyoruz. 55 ortağımız var, Uzunkum Kırsal Kalkınma Kooperatifi adına, Özlem Başkan’a çok teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

“Zamandan tasarruf edildi”

Araç üstü süt tanklarının kullanılması ile birlikte üreticiler sütleri toplama merkezine götürmekle hem zaman kaybetmiyor hem de yakıt tasarrufu sağlanmış oluyor. Hayvancılıkla geçimini sağlayan kooperatif üyesi Erdoğan Şahin, araç üstü süt tankının kendileri ve tüketiciler için çok faydalı olduğunu belirterek, “Bizim için bu çok iyi bir şey, çünkü ayağımıza kadar gelip sütümüzü alıp gidiyor. Biz bundan memnunuz. Başkanımızın desteği iyi oldu; her şey için teşekkür ediyoruz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Uzunkum Kırsal Kalkınma Kooperatifi dışında, Haydarlı Köyü Kırsal Kalkınma Kooperatifi ve Germencik Üretim İşletme ve Pazarlama Kooperatifi’ne de süt tankı hibesinde bulundu.