Büyükşehir’in peyzaj çalışmaları Nazilli’yi renklendirdi
BÜYÜKŞEHİR’İN PEYZAJ ÇALIŞMALARI NAZİLLİ’Yİ RENKLENDİRDİ
İl genelinde çalışmalarını aralıksız sürdüren Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, yaz aylarının gelmesiyle birlikte Nazilli’yi daha güzelleştirmek için çalışmalarına hız verdi.
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Nazilli’de park, bahçe, refüj ve yeşil alanlarda peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ediyor. Periyodik olarak çim biçme, ağaç budama ve genel bakım çalışmalarına sürdüren ekipler, asfalt yenileme çalışması yapılan Turan Mahallesi, 19 Mayıs Bulvarı ve Esenköy Mahallesi bağlantı yolundaki refüjlerde yaptığı çalışmalar ile göz doldurdu. Park Bahçe ekipleri tarafından Hürriyet Caddesi, 19 Mayıs Bulvarı ve çeşitli noktalardaki kavşaklarda bordür boyama çalışması ve çiçek dikimi de yapıldı.
Nazilli ilçesindeki yeşil alanları zengin donatılı hale getirmek için yoğun mesai yürüten ekipler diğer yandan da bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.
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