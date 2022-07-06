Büyükşehir’in milyonluk yatırımları devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile gelecek yıllarında ihtiyacını karşılayacak büyük yatırımları, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı ve kalıcı çözümler üreten belediyecilik anlayışı ile hayata geçiriyor.

Bu çerçevede kentin altyapı ağını yenilemek ve güçlendirmek için hizmetler üreten ASKİ, 4 farklı dev iş ile Aydın’ın altyapısına 500 milyon liralık yatırım yapacak.

Akbük’ün altyapı hattına 200 milyonluk büyük yatırım

Didim Akbük kanalizasyon terfi hattı ve Denizköy-Fevzipaşa kanalizasyon şebeke hattı yapım işi için ASKİ dev bütçeli bir işe imza atacak. Bu çalışmada kanalizasyon şebeke hattı 36.4 km, terfi hattı 17.6 km olmak üzere toplam 54 km hat inşa edilecek. Aynı zamanda 4 adet atıksu terfi merkezi ve 2 adet yükleme odası da yapılacak. İhalesi Ağustos ayında yapılacak olan çalışmaların tahmini maliyetinin 200 milyon lira olması bekleniyor. Bu çalışmayla Akbük’ün kanalizasyon hattı Didim’e bağlanmış olacak ve güçlü bir altyapı ağı daha oluşacak.

Buharkent’e 145 milyonluk tarihi yatırım

Buharkent’te yapılacak çalışmada ise 45 km içme suyu hattı, 11.8 km yağmur suyu hattı, 17.5 km kanalizasyon hattı olmak üzere toplam 74.5 km’lik çalışma ile birlikte üç adet içme suyu deposu ve bir adet atıksu arıtma tesisinin ihalesi 14 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirildi. 145 milyonluk tarihi yatırımın başlanması için Ağustos ayında yer teslimi yapılacak ve Buharkent’in altyapısı Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çalışması ile yenilenmiş olacak.

Söke’de ASKİ yatırımları hız kesmiyor

ASKİ, Söke’nin Sovuca, Yenidoğan ve Sazlı mahallerinin altyapı ağındaki kanalizasyon terfi hattı ve şebekenin yapılması için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışma çerçevesinde de üç adet atıksu terfi merkezi, 49 km kanalizasyon şebeke hattı ve 6.5 km terfi hattı olarak toplamda 55.5 KM’lik çalışma için Ağustos ayı içerisinde ihale yapılacak. Tahmini maliyetinin 145 milyon lira olması beklenen yapım işi ile Söke’ye Büyükşehir’in yatırım yağmuru devam edecek.

Güllübahçe’ye dev hizmet

ASKİ, Söke Güllübahçe kanalizasyon hattı yapımı ikinci etap çalışmalarına da başladı. İlk etabı daha önce bitirilen hattın ikinci etabı için toplam 9 milyon 625 bin liralık kaynak ayrıldı ve yer teslimi yapıldı.