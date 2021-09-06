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Büyükşehir’in güz dönemi kursları başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin her yıl düzenlediği güz dönemi kursları bu yıl da gerçekleştirilecek. Birçok branşta açılacak olan kursların kayıtları bugün (6 Eylül Pazartesi) başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yetiler kazanmak isteyen her yaştan Aydınlıyı tamamen ücretsiz olan kurslara beklediklerini söyledi.

AYDIN 06.09.2021, 14:34
Büyükşehir’in güz dönemi kursları başlıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi kültür merkezlerinin her yıl düzenlediği güz dönemi kursları bu yıl da gerçekleştirilecek. Birçok branşta açılacak olan kursların kayıtları bugün (6 Eylül Pazartesi) başladı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yeni yetiler kazanmak isteyen her yaştan Aydınlıyı tamamen ücretsiz olan kurslara beklediklerini söyledi.

Aydınlıların kişisel gelişimleri ve sosyalleşmeleri için her yıl birçok etkinlik düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da güz dönem etkinliklerini başlatıyor. Pandemi sebebiyle geçen yıl gerçekleştirilmeyen etkinliklerde katılımcılara spordan müziğe, zihin geliştirici aktivitelerden yabancı dillere kadar birçok seçenek sunuluyor. Kayıtlar Aydın genelindeki tüm kültür merkezlerinde yapılabilecek. Bunun yanında kursiyerlerin sağlığını koruyabilmek için de yetişkin kursiyerlerden aşı kartı veya negatif sonuçlu PCR testi istenecek.

Kültür merkezlerinde resim, halk oyunları, pilates, gitar, bağlama, İngilizce, satranç, zumba, akıl oyunları, masa tenisi, drama, jimnastik, yetişkinler için bağlama ve yetişkinler için resim kursları düzenlenecek.

Kişisel gelişimleri için uğraşı arayışındaki herkesi kurslara beklediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, vatandaşların düzenlenecek kurslarla hem yeni nitelikler kazanabileceğini hem de sosyalleşebileceğini belirtti. Başkan Çerçioğlu, "Her yıl düzenlediğimiz kurslarımızı bu yıl da açıyoruz. Kurslarımızdan şimdiye kadar on binlerce Aydınlı yararlandı ve yeni yetenekler kazandı. Bu yıl açacak olduğumuz kurslarımıza da tüm Aydınlıları bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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