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Büyükşehir’den Esentepe’ye cemiyet alanı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Esentepe Mahallesi’nde cemiyet alanı inşaatına devam ediyor.
AYDIN 23.12.2020, 12:27
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Koçarlı Esentepe Mahallesi’nde cemiyet alanı inşaatına devam ediyor.
Bir taraftan korona virüs pandemisiyle mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, bir taraftan da yapım işlerini sürdürüyor. Fen İşleri Dairesi ekipleri tarafından Koçarlı’nın Esentepe Mahallesi’nde başlanan cemiyet alanının inşaatı son hızla devam ediyor.
İnşaatta öncelikle istinat duvarına başlanırken duvarın bitirilmesinin ardından cemiyet alanının yapımına geçilecek. Yapının kısa süre içerisinde bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.Mahalleliler de yapılan cemiyet alanı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu cemiyet alanının mahalleye şimdiden hayırlı olmasını diledi. Başkan Çerçioğlu "Büyükşehir Belediyesi Aydın’ın dört bir tarafında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Yaptığımız çalışmalarla mahallelilerimizin taleplerini ivedilikle yerine getiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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