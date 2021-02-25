Büyükşehir yol güvenliği eğitimi verdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından Aydın genelinde yollarda çalışma yapan Büyükşehir’in ve ilçe belediyelerinin birimlerine yol güvenliği eğitimi verildi.

Vatandaşların ve çalışanların can ve mal güvenliği için alınacak önlemlerle ilgili verilen eğitimle yaşanabilecek olası olumsuzlukların önüne geçmek hedefleniyor.

Gün boyu süren ve Şükran Güngör - Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu’nda yapılan eğitime Büyükşehir Belediyesi’nin ve ilçe belediyelerinin zabıta, park ve bahçeler, fen işleri, ulaşım gibi birimleri katıldı. Eğitime katılan çalışanlar Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.