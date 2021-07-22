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Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım yatırımlarını sürdürüyor. Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Efeler ilçesinde Halide Hatun Caddesi ve Mesutlu Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını tamamladı ve yolları ulaşıma açtı.

AYDIN 22.07.2021, 15:41
Büyükşehir, yol çalışmalarıma bayramda da devam ediyor
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Hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile çalışmalar yürüten Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım yatırımlarını sürdürüyor. Kent genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler, Efeler ilçesinde Halide Hatun Caddesi ve Mesutlu Mahallesi’ndeki yol çalışmalarını tamamladı ve yolları ulaşıma açtı.

Vatandaşlar yapılan modern yollardan dolayı oldukça mutlu olduklarını söylerken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Aydın’ı kaliteli ve modern yollarla buluşturmaya devam edeceklerini ifade etti.
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