banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TGC, Veyis Ateş’i üyelikten çıkarma kararı aldı
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
TYT soruları çalındı mı? Sınav iptal edilecek mi?
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
'Yüksek yerde tanıdığım var' diyen şimdi yandı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı
Sedat Peker'den Atatürk paylaşımı

Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi’nin Müzisyenlere Destek Konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için verdiği konserlerinin ikincisini Kuşadası’nın dünyaca ünlü kadınlar plajında oldu

AYDIN 27.06.2021, 09:34
Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi’nin Müzisyenlere Destek Konserleri devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için verdiği konserlerinin ikincisini Kuşadası’nın dünyaca ünlü kadınlar plajında oldu

Düzenlenen konserde sanatçılar Fatih Veli, Işıl Günay, Anıl Erguvan, Cem ümit ve Yusuf Sarıkaya sahne aldı Pandemi kuralları ile gerçekleşen konserde sanatçıların seslendirdiği şarkılara vatandaşlar eşlik etti.

45 dakika süren konserin ardından Konuşan Fatih Veli, “Pandemi döneminde çok zorluklar çektik, bir nebzede olsa bu tür etkinlikler ile toparlanma içine giriyoruz, bu konserleri düzenlenmesinde öncü olan Aydın Müzik emekçileri Derneği başkanı. Gürhan Çiçek, Işıl Günay ve Aydın büyükşehir belediye başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu’na ve bizleri hep destekleyen Kuşadası belediye başkanımız Ömer Günel’e çok teşekkür ediyorum buraya bizi dinlemeye gelen bizi yalnız bırakmayan vatandaşlara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.
banner486
Yorumlar (0)
27°
az bulutlu
banner493