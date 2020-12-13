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Büyükşehir ve Didim Belediyesi’nden yağışlara anında müdahale
Didim’de etkili olan yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzları gidermek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri tam kadro sahaya indi.
AYDIN 13.12.2020, 16:14
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Didim’de etkili olan yağışlardan dolayı meydana gelen olumsuzları gidermek amacıyla Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Didim Belediyesi ekipleri tam kadro sahaya indi.
Didim’de etkili olan yağışlar sebebi ile meydana gelen olumsuzluklar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ Ekipleri ve Didim Belediyesi, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen yoğun çalışmalar sayesinden hızlı bir şekilde giderildi.Çalışmalar kapsamında ilçede kanallara dolan yapraklar sebebi ile oluşan su birikmeleri, şiddetli rüzgar sebebi ile zarar gören çatıların yola düşmesi ve kırılan ağaçların yolları kapatması gibi durumlara anında yapılan müdahaleler ile olumsuzluklar ortadan kaldırıldı.
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