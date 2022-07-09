banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Evlerinde sucuk yapacak vatandaşlara uyarı
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Acun Ilıcalı: “Doğukan Sinik transferinde sona geldik”
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Babaanne acısıyla Bursa’da konser verdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi
Galatasaray, Sergio Oliveira’yı KAP’a bildirdi

Büyükşehir, vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayram namazı sonrası lokum ve limonata dağıtarak bayramlaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

AYDIN 09.07.2022, 13:20
Büyükşehir, vatandaşlarla bayramlaştı

Aydın Büyükşehir Belediyesi vatandaşlarla bayram namazı sonrası lokum ve limonata dağıtarak bayramlaştı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise tüm vatandaşların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Vatandaşlar Aydın il genelinde gerçekleştirilen lokum ve limonata dağıtımı ile Büyükşehir Belediyesi’nin eski bayramlaşma geleneklerini devam ettirmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Vatandaşlar Başkan Çerçioğlu’na teşekkür ederken, Başkan Çerçioğlu; “Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum. Kurban Bayramı’nın birlik-beraberlik içerisinde mutluluk, huzur ve bereket getirmesini temenni ediyorum” dedi.

Başkan Çerçioğlu bayram tatilini Aydın’da geçirecek olan vatandaşlara da Aydın’ın tertemiz sahillerinde ve birbirinden güzel tatil rotalarında misafir etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.

Yorumlar (0)
30°
parçalı az bulutlu