Büyükşehir ücretsiz deneme sınavı düzenledi

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üniversiteye hazırlanan öğrencilere destek vermeye devam ediyor.

Gençlere kapılarını açan Aydın Büyükşehir Belediyesi Gençlik Kültür Merkezi’nde deneme sınavı heyecanı yaşandı. Ücretsiz olarak düzenlenen ve öğrencilerin yaklaşık başarı durumlarını tahmin edebildikleri Türkiye geneli üniversite deneme sınavına 12. sınıf öğrencileri ve mezunlar yoğun ilgi gösterdi. Sınavın ücretsiz olmasından dolayı mutlu olduklarını belirten öğrenciler, benzer sınavların ücretli olduğunu hatırlatıp bu desteğinden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti. Öğrencilere başarılar dileyen Başkan Çerçioğlu ise Gençlik Kültür Merkezi’nde yıl boyunca ücretsiz olarak üniversiteye hazırlık ve destekleme kurslarının verildiği hatırlattı. Başkan Çerçioğlu kurslara katılmak isteyen tüm öğrencileri Gençlik Kültür Merkezi’ne davet etti.

Diğer taraftan Gençlik Kültür Merkezi’nde yeni dönem kayıtları da 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için başladı. Her zaman olduğu gibi alanında uzman öğretmenler tarafından verilen destek kursları ücretsiz gerçekleştirilecek. Ayrıntılı bilgi 444 13 40 numaralı telefondan edinilebilir.