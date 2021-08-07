Büyükşehir, tüm ekipleriyle sahada

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çine’de devam eden yangın alanında tüm ekipleriyle çalışıyor.

Aydın’ın Çine ilçesinde meydana gelen orman yangını ile mücadele çalışmaları aralıksız devam ederken, Aydın Büyükşehir Belediyesi de tüm birimlerindeki ekipleri ile yangın bölgesinde destek oluyor. Yangının çıktığı ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdüren Büyükşehir ekipleri, iş makinaları, itfaiye araçları ve AYBA personelleriyle yangın alanında bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi kurduğu çadırlarla yangına müdahale etmek için sahada bulunan gönüllüler ve görevlilere ihtiyaç duyulan tüm malzemeleri temini sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi tüm gücüyle yangın alanında çalışmalarına devam ediyor.