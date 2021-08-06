Büyükşehir tercih tırı, gençlere hizmet veriyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi öğrencilere tercih aşamasında destek olmak için Atatürk Kent Meydanı’nda tercih tırını hizmete açtı. Uzman rehber öğretmenler eşliğinde tercih danışmanlığı hizmetleri 5-20 Ağustos tarihleri arasında tercih tırından yapılabilecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrencilerin tercih maratonu da start aldı. Milyonlarca genç, gelecekleri adına önemli bir karar olan bölüm, şehir ve üniversite tercihleri yapmak için seçenekleri değerlendirmeye başladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin gençlere bölüm, şehir ve üniversite tercihleri konusunda profesyonel destek olması için Atatürk Kent Meydanı’nda hizmet verecek olan tercih tırı yerini aldı.

Covid-19 ile ilgili salgınla mücadele kapsamında belirlenen tedbirlere uygun olarak hazırlanan tercih tırında, maske mesafe ve hijyen kuralları dikkate alınarak, ateş ölçümü yapıldıktan sonra görüşmeler yapılıyor. Rehber öğretmenlerin tercih danışmanlığı ile öğrencilerin aldığı puanlar ve önerileri çerçevesinde listeler oluşturuluyor. Tavsiye niteliğinde oluşturulan listeler ve öneriler ile alternatif bölümler ve üniversiteler değerlendiriliyor.

“Aydınlık bir gelecek için üniversite tercihlerinizi birlikte yapalım” çağrısı ile kent meydanında yerini olan tercih tırı, 5-20 Ağustos tarihleri arasında, 09.00-18.00 saatlerinde hizmet verecek.

"Tüm gençlerimizi Aydın’a bekliyoruz."

Sosyal, kültürel, tarihi ve doğal güzellikleri ile Türkiye’nin en güzel illeri arasında yer alan Aydın’ın aynı zamanda öğrenci dostu bir kent olduğuna belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Atatürk Kent Meydanı’mızda yer alan tercih tırında deneyimli rehber öğretmenlerimiz, öğrencilerimize ve ailelerine tercih konusunda yardımcı oluyorlar. Öğrencilik hayatı gelecek açısında önemli bir belirleyicidir. Gençlerimiz tercih yaparken profesyonellerden destek alıp özgürce karar vermelidir. Eğitim hayatını Aydın’da sürdürecek olanların ayrı bir şanslı olacağını belirtmeliyim. Aydınlı hemşerilerimizin sıcak ve misafirperver tavrı, iklimi, antik kentleri, müzeleri, sosyal imkanları ile Aydın, tercih listelerinde ilk sıralarda yer almalıdır. Tüm gençlerimizi Aydın’a bekliyoruz” dedi.