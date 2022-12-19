Büyükşehir, seralarda üretimini sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi seralarında Ata Tohumları ile üretimi sürdürüyor.

Tarımsal kalkınmaya öncülük eden projelerle tüm Türkiye’ye örnek olan Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin seralarında yetiştirilen sebzelerin kışlık ilk hasadı yapıldı. Sultanhisar’daki AYSERA çatısı altında Ata Tohumlarından iyi tarım uygulamalarıyla üretilen sebzeler, Halk Ege Et marketlerinde tüketiciyle buluşuyor. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tarımsal üretimde çiftçilere örnek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı ziraat mühendislerinin kontrolünde yapılan sebze yetiştiriciliğinde, bu yıl Yenipazar tatlı biberi ve Koçarlı pembe domatesinin üretimi yapılıyor.

Başkan Çerçioğlu, “Ata Tohumları’na sahip çıkmaya devam edeceğiz”

Başkan Çerçioğlu, sürdürülebilir tarımsal uygulamalara devam edeceklerini söyledi. Tarımsal üretimde çiftçilere örnek olmak istediklerini ifade eden Başkan Çerçioğlu, elde edilen ürünleri Halk Ege Et reyonlarında aracısız olarak vatandaşlarla buluşturmaktan da mutlu olduklarını söyledi. Başkan Çerçioğlu, tarımsal üretimde Ata Tohumlarına sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.