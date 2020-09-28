Büyükşehir, okula başlayan minikleri unutmadı

Geçtiğimiz hafta yüz yüze eğitime başlayan minikleri unutmayan Aydın Büyükşehir Belediyesi, okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi.

Korona virüs salgınına karşı il genelinde önlemler almaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, okulların açılmasıyla minik öğrencileri unutmadı. İl genelinde dezenfeksiyon işlemine devam eden ekipler, okulların açılmasıyla birlikte okula başlayan küçükleri de unutmayarak her sabah okul önlerinde maske dağıtımı gerçekleştirdi. Diğer taraftan esnaflar başta olmak üzere vatandaşlara hijyen kitleri ve maske dağıtımına devam eden ekipler okulların açılmasıyla birlikte okul önlerinde öğrencilere maske dağıtımını sürdürüyor. Aileler uygulamadan duydukları memnuniyeti ifade ederken, çocukları da unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.