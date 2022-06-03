Büyükşehir, Kuyucak’ta yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Başkan Özlem Çerçioğlu’nun hizmet odaklı belediyecilik anlayışı ile kentin dört bir yanında yeni yollar inşa ederek, vatandaşların daha konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamaya devam ediyor.

Fen İşleri Dairesi Yol Yapım ve Bakım Şubesi ekipleri Kuyucak’ın Azizabat Mahallesi’nde yoğun bir çalışma gerçekleştirerek, mahallenin ulaşım ağını yeniliyor. Karayolları noktasından başlayıp Başaran ve Azizabat mahallelerine ulaşan 5 kilometre uzunluğundaki bağlantı yolunda; genişletme, kazı işlemleri ve temel malzeme serimini tamamlayan Fen İşleri ekipleri, yolun asfalt sathi kaplama çalışmasını tüm hızıyla sürdürüyor. Bununla birlikte, mahalle içindeki ana yolu kapsayan 1.5 KM uzunluğundaki güzergahta parke taşıyla kaplanarak yenileniyor.

Kısa sürede büyük bir çalışma yapıldığına dikkat çeken Azizabat Mahalle Muhtarı Mustafa Özden, Büyükşehir’den büyük bir destek aldıklarını belirterek “Büyükşehir Belediyemiz gerek sathi kaplama, gerekse de mahallenin girişinden çıkışına olan bölümde parke taşı döşemesi yapıyor. Büyük bir hizmet alıyoruz. Pandemi sürecinin ardından 1 ay içinde yollarımızı hak ettiği yere getiriyoruz. En büyük desteği Büyükşehir Belediyesi’nden alıyoruz, şahsım ve vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum.” dedi.

Mahalle sakinlerinin de yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade eden Muhtar Özen, “Kahve ortamına girdiğimizde övgüler alıyoruz, bir sıkıntımız yok. Alnımızın akıyla kahveye çıkıp oturuyoruz. Vatandaşlar yapılan hizmeti görüyorlar, sonu da iyi olacaktır. Hizmet ve yapılacak işler anlamında tespit ve sonuçlandırmak anlamında Büyükşehir Belediyesi çok hızlı müdahale ediyor” şeklinde konuştu.

Mahallesine yapılan yatırımlar için Başkan Çerçioğlu’na teşekkür eden Muhtar Özen, mahallesinde ve Aydın’ın çehresinde yaşanan değişime vurgu yaparak “Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na Azizabat Mahallesi olarak, özellikle bayanlarımız ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Yerel yönetimlerde kadın elinin değdiği yerler belli oluyor, Aydın ve Azizabat bunun en bariz örneğidir.” dedi.