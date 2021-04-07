Büyükşehir, Koçarlı’nın altyapısını yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı’da yapımı devam eden 18 kilometre uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmasına hızla devam ediyor. Başkan Çerçioğlu, “Koçarlı’ya yatırımlarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kentin altyapı ihtiyacına Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) aracılığıyla kalıcı çözümler sunuyor. Kentin altyapısına milyonlarca liralık yatırımlar yapan Büyükşehir Belediyesi, Koçarlı’daki çalışmalarını sürdürüyor.

Koçarlı Kısmi Kanalizasyon Yapım İşi ile birlikte yaklaşık 18 km’lik hattın yapım çalışması geçtiğimiz aylarda başlamıştı. ASKİ ekiplerinin planlı ve hızlı bir şekilde sürdürdüğü çalışma mahalle mahalle ilerliyor.

“5 Milyon TL’lik yatırım”

Önceki yıllarda ASKİ’nin çalışmasıyla önemli bir kısmı tamamlanan kanalizasyon hattı, bu defa 5 milyon TL’yi bulan yatırım ve yaklaşık 18 km uzunluğundaki çalışmayla Koçarlı’nın kanalizasyon hattının çok önemli bir kısmı Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılmış olacak.

18 km’lik bu yeni hat çalışmasında geniş çaplı ve uzun ömürlü kanalizasyon boruları kullanılıyor. Ayrıca çalışmalar kapsamında 454 adet muayene bacası ile 895 adet parsel bacası yapılacak.

Başkan Çerçioğlu; “Koçarlı’ya yatırımlarımızı sürdüreceğiz”

Hizmet odaklı belediyecilik anlayışıyla Koçarlı’ya bugüne kadar yapılan 78 milyon TL’lik yatırım yaptıklarını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Koçarlı’nın altyapına büyük yatırımlar yaptık ve yaklaşık maliyeti 5 milyon TL olan bu yatırımla da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın talepleri ve kentin ihtiyaçları doğrultusunda Koçarlı’ya yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” dedi.