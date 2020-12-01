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Büyükşehir, Koçarlı’daki levhaları yeniliyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Koçarlı ilçesindeki yollarda can ve mal emniyetini arttırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

AYDIN 01.12.2020, 13:00
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Büyükşehir, Koçarlı’daki levhaları yeniliyor
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Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü, Koçarlı ilçesindeki yollarda can ve mal emniyetini arttırmak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, trafiğin güvenli ve düzenli bir şekilde akışının sağlanması amacıyla trafik levha montaj çalışmalarına devam ediyor. Can ve mal kaybına neden olacak kazaların en aza indirilmesi kapsamında çalışmalarını sürdüren Ulaşım Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, işaretlemelerin eksiksiz tamamlanması için Koçarlı ilçesindeki mahalle içi yollar, bağlantı yolları ve yeni yapılan yollarda trafik bilgi ve işaret levhaları yerleştirdi. İlçe merkezi ve Koçarlı’ya bağlı Boğaziçi, Çulhalar, Çeşmeköy, Gaffarlar, Halilbeyli, Mersinbelen, Sapalan, Kızılkaya, Karadut ve Yağcıdere Mahallesi’nde devam eden çalışmalarda tahrip olmuş, solmuş trafik levhaları da değiştirilerek yerine yeni levhalar montaj edildi.
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