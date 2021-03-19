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Büyükşehir kırsal kalkınma yatırımlarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım alanlarının sulamaya erişmesi için tarımsal sulama çalışmaları başlattı.

AYDIN 19.03.2021, 10:11
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Büyükşehir kırsal kalkınma yatırımlarına devam ediyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarım alanlarının sulamaya erişmesi için tarımsal sulama çalışmaları başlattı.

Düzenli sulama imkanı ile birlikte tarımsal alanlarda verimin ve kalitenin artması hedefleniyor. Başkan Özlem Çerçioğlu, “Kırsal kalkınmanın sağlanması için üreticinin daha fazla kazanmasını sağlayacak yatırımlar yapıyoruz.” dedi.

Didim’in Balat Mahallesi kırsalındaki on binlerce zeytin ağacının düzenli sulama suyuna erişmesi için Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce sulama suyu temini sağlamasında kullanılan 500 ton kapasiteli havuza bağlı olacak şekilde, binlerce dekar araziye yayılmış on binlerce zeytin ağacının yer aldığı bahçelerin sulanması için 6 bin metre uzunluğunda hat döşeniyor.

Projenin hayata geçmesi ile birlikte düzenli sulama imkânı sağlanacak olan bölgedeki zeytin ağaçlarında verimin 4-5 kat artması hedefleniyor. Üreticiye büyük bir ekonomik kazanç sağlayacak bu yatırım, Büyükşehir Belediyesi’nin kırsal kalkınmada Aydınlı üreticilerin bir adım daha öne geçmesini sağlayacak.

Başkan Çerçioğlu: Çiftçimiz kazansın, milletimiz kalkınsın istiyoruz

Kırsal kalkınmanın sağlanması için üreticinin daha fazla kazanmasını sağlayacak yatırımlar yapıldığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Hayata geçirdiğimiz bu çalışma ile on binlerce zeytin ağacının daha verimli hale gelmesini sağlayacağız. Üreticimiz çok daha fazla üretecek ve gelir elde edecek. Ortaya çıkacak değer artışı üreticilerimize güç verecek. Yerli ürünler ancak bu tip destekler ile artabilir. İnanıyoruz ki bu yatırımlarımız üreticiden tüketiciye varana kadar her aşamada olumlu yansımaları olacak. Çiftçimiz kazansın, milletimiz kalkınsın istiyoruz. Bu inançla Aydın’ın bereketli topraklarını vatandaşlarımız için refah bir yaşamın kaynağı yapacağız.” dedi.

“Üreticinin kazancı katlanarak artacak”

Sulama sistemi ile birlikte verim ve kazancın artacağına inandıklarını belirten Balat Mahalle Muhtarı Ali Konya “Su bir hayat, bizim bu bölgede arazilerimiz dağlık ve susuz bölgeydi. Şimdi su gelince verimler bire üç dört kat gelir. Tane ve yağ bazında verim artar. Bu da vatandaşın zengin olması, kendini toparlaması demektir. Normalde bir ağaçtan 25 kilo alıyorsak, sulama ile birlikte bu 60-100 kiloyu bulur. Tahminimize göre 80-100 bina arası zeytin ağacı var. Yaklaşık olarak da burada 170 kişinin zeytin bahçesi var. Düzenli suya kavuşmak vatandaşın refaha kavuşması demektir. ASKİ’nin yaptığı bu çalışmadan dolayı da vatandaş rahat bir nefes alacak. Özlem Başkana bu emeğinden ve projeden ötürü mahallem adına herkes selam ediyor. Özlem Başkanımızdan Allah bir değil bin sefer razı olsun, mahallelerimizin dediği kelime budur.” şeklinde konuştu.

Hat çalışmaları ile birlikte bahçe yollarının da genişlediğini belirten Muhtar Konya, “Hem su hattı çekiliyor, hem de yollarımız genişledi ve düzeldi. Çok güzel oldu. Önemli olan kışın bizim rahat gelip gitmemiz gerekiyordu. Daha önceden yol dardı tek araç geliyordu ama şimdi yollarda genişledi. Allah razı olsun başkanımızdan” dedi.

“Bundan sonra her şey daha güzel olacak”

Sulama sistemi ile birlikte verim artacağına dikkat çeken üretici İsmail Söker, “Bir kere ağaçlarımız sulanacak ve verimi artacak, bizim kazancımız artacak ve daha güzel bir geçim kaynağı olacak. Eskiden çok zorlanıyorduk, sulama ve verim olmuyordu. Köyümüzün tek geçim kaynağı zeytin desek olacak. Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Komşu evlerinde ve kahvelerde muhabbet var. Suyun gelmesiyle herkeste bir rahatlık, sevinç ve memnuniyet var. Geçim kaynağımız daha güzel olacak, ağaçlarımız sulanacak ve gelişecek, ürünlerimiz çoğalacak. Geleceğe yatırım gibi, mahalle halkı için çok güzel bir şey. İş sahası olmadığından mahallenin tek umudu zeytin oldu. Suyun gelmesi büyük bir sevinç kaynağı, Özlem Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullanırken üretici Bülent Aşçı da “Ürün kalitesini arttırıp daha iyi bir pazar elde edeceğimize inanıyoruz. Suyu bize kazandırıp çiftçiye sunduğu için Özlem Başkana üretici ve çiftçi adına çok teşekkür ederiz.” dedi.
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