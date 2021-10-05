Büyükşehir İtfaiyesi, minikleri ağırladı

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Çocuk Gelişim Merkezi’ne devam eden minikleri misafir etti. Minikler eğitimcileriyle birlikte yaptıkları ziyaretten çok mutlu olduklarını söylerken, miniklere olası bir yangına sebep olmamaları için yapmaları gerekenler ve olası bir yangında nasıl davranmaları gerektiği de anlatıldı.

Çocukların deneyimleyerek öğrenmeleri metodunun benimsendiği Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin çocuk gelişim merkezlerinde meslekler de yerinde öğretiliyor. Çocukların meraklarını gidermek ve merak ettikleri bilgileri doğrudan birinci elden öğrenmelerini sağlamak için gerçekleştirilen itfaiye ziyaretinde, çocuklar sordu itfaiyeciler yanıtladı. İtfaiyeciler bir taraftan çocukların merak ettikleri soruları cevaplarken bir taraftan da yangınlarda ve kurtarma faaliyetlerinde kullandıkları araç ve gereçleri tanıttı.

Çocukların özellikle yangınlar konusunda neler yapmaları veya yapmamaları gerektiğini de anlatan itfaiyeciler, çocukların yalnız kaldıkları acil durumlarda kendilerine nasıl ulaşabileceklerini de anlattı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ise çocukların gelişimlerine özel önem verdiklerini ifade edip çocukları meslekler hakkında bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.