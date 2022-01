Büyükşehir ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sebebiyle vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Tüm yurtta etkisini hissettiren soğuk havalar ve yoğun kar yağışı, Aydın’ın yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Hava durumunun seyrini an be an takip eden Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu noktalarda hazır olarak bekleyen iş makineleri ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yolların kapanması ve buzlanmayı önlemek için kar küreme ile tuzlama çalışmalarını yoğun bir şekilde yapan ekipler, gündelik hayatın ve ulaşımın aksamamasını sağlayan hizmetlerine Koçarlı, Karpuzlu, Çine, Karacasu, Bozdoğan, Buharkent, Kuyucak ve Nazilli ilçelerinde 7/24 esasına göre devam ediyor.

“Hızlı çözüm için 444 40 09”

Karlı yollarda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebilmek için mücadele ettiklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, sürücülere yola çıkarken tedbirli olma çağrısı yaptı. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı "Hızlı Çözüm Merkezi" hattını arayabileceklerini belirtti.