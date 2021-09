Büyükşehir, deniz temizliği yaptı

Aydın Büyükşehir Belediyesi "Haydi Yapalım" etkinlikleri kapsamında deniz temizliği yaptı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Let’s Do It" (Haydi Yapalım) Dünya Temizlik Günü etkinliğinde Kuşadası’nda deniz temizliği yaptı. Denizden ve kıyıdan onlarca kilogram çöp toplanırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, çevrenin korunması gerektiği vurgusunu yaparak "Denizden çıkarılan bu kadar çöpü görünce gelecek nesillerimiz adına çok üzülüyoruz. Çevrenin temiz tutulması için her birey sorumlu davranmalı ve üzerimize düşen her sorumluluğu gelecek nesillerimiz için yerine getirmeliyiz" dedi.

Daha yaşanabilir bir çevre için farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan etkinlikte deniz yüzeyindeki ve kıyıdaki çöpler toplandı. Dünya ile eşzamanlı yapılan etkinlikte denizde yüzey temizleme aracı, kıyıda da görevli personel tarafından yapılan temizlik çalışmalarından çıkarılan çöpler geri dönüştürülmek veya bertaraf edilmek üzere Büyükşehir Belediyesi tesislerine gönderildi.

Başkan Çerçioğlu: Çevre kirliliğinin çözümü bireysel farkındalıktan geçiyor

Çevrenin temiz tutulmasıyla ilgili farkındalık sağlamak için etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Başkan Çerçioğlu, "Çevre kirliliği küresel bir sorun olarak her geçen gün kendisini daha fazla hissettiriyor. Ozon tabakasındaki eksilmeden okyanuslardaki ve denizlerdeki çöp adalarına, artık canlıların vücutlarında birikmeye başlayan mikroplastiklere kadar kirlilik geri dönülemez bir hal almaktadır. Canlı yaşamını tehdit eden kirliliğe karşı hepimizin üzerine düşen yükümlülükler var ve bunlardan ilki çevreyi kirletmemek. Hepimiz çevremizi temiz tutarak gelecek nesiller için ilk adımı atmalıyız. Bu küresel sorunun çözümü bireysel farkındalıktan geçiyor" ifadelerini kullandı.