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Büyükşehir Çine’de yüzme kursu düzenliyor

Her yıl çocukların yüzme öğrenmeleri ve yaz sıcaklarında yetkin eğitmenler eşliğinde serinlemeleri için yüzme kursları düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemide normalleşmeyle birlikte ilk kursu Çine’de düzenleyecek. Kurslar korona virüs tedbirleri alınarak yapılacak.

AYDIN 14.07.2021, 13:37
Büyükşehir Çine’de yüzme kursu düzenliyor
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Her yıl çocukların yüzme öğrenmeleri ve yaz sıcaklarında yetkin eğitmenler eşliğinde serinlemeleri için yüzme kursları düzenleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi, pandemide normalleşmeyle birlikte ilk kursu Çine’de düzenleyecek. Kurslar korona virüs tedbirleri alınarak yapılacak.

Aydın’da yüzme bilmeyen çocuk kalmaması için Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri tarafından düzenlenen yüzme kurslarına bu yıl da başlanıyor. Çine’de düzenlenecek olan kurs için kayıtlar Çine Kültür Merkezi’nde alınmaya başlandı. Çine Belediyesi’yle ortaklaşa düzenlenen ve 26 Temmuz’da başlayacak olun kurslar Çine Sosyal Tesis ve Spor Alanları’nda yapılacak.

Normalleşme süreciyle birlikte yüzme kurslarına gerekli tedbirler alınarak başlanacağını söyleyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Çineli tüm çocukları yüzme kursuna beklediklerini söyledi.
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