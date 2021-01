Büyükşehir can dostları unutmadı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde de beslenme noktalarına mama bırakarak can dostları unutmadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde yiyecek bulma güçlüğü çeken can dostlarımızı Aydın Büyükşehir Belediyesi unutmadı.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğü ekiplerince, Aydın’ın 17 ilçesindeki beslenme noktaları ve merkeze uzak noktalardaki can dostlarımıza mama bırakıldı.

Lokantaların paket servisi geçmesi ve vatandaşların tedbirler kapsamında sokağa çıkmaması nedeniyle sokak hayvanlarının beslenme kaynakları azaldı. Büyükşehir Belediyesi de can dostlarımızın beslenme sorunu çekmemesi için, parklar, bahçeler ve kırsal bölgelerde mama dağıtımını sürdürüyor.

“Bu şehirde yaşayan her canlı için Büyükşehir’in hizmetleri aralıksız olarak devam eder.”

Can dostlarımızın bakımı ve beslenmesi konusunda Büyükşehir Belediyesi’nin her türlü hizmeti verdiğine belirten Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Can dostlarımızın bakımı ve beslenmesi için veterinerlerimizin gözetiminde çalışmalar sürdürülüyor. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde mama dağıtımını daha da arttırarak sürdürüyoruz. Bu şehirde yaşayan her canlı için Büyükşehir’in hizmetleri aralıksız olarak devam eder. Duyarlı vatandaşlarımızla birlikte can dostlarımıza sahip çıkmak bizleri çok mutlu ediyor” dedi.