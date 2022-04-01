Büyükşehir Belediyesi vatandaşları iftar sofralarında buluşturacak

Pandemi nedeniyle son iki yıldır kurulamayan geleneksel iftar sofraları, bu yıl vatandaşları bir araya getirecek.

Aydın Büyükşehir Belediyesi de 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde iftar sofraları kuracak. Büyükşehir Belediyesi’nin kazanlarında pişecek olan bereketli iftar yemekleri, gönülleri ısıtan birlik ve beraberlik sofralarında vatandaşlara sunulacak.

Ramazan ayı boyunca tüm ilçelerde kurulacak olan Büyükşehir Belediyesi iftar sofraları, yüzlerce noktada binlerce vatandaşa hizmet verecek.

“Ramazan ayının hepimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum.”

Ramazan ayında vatandaşlarla gönül sofralarında bir arada olmayı özlediklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Pandeminin etkisi ile maalesef son iki Ramazanda iftar sofralarımızı kuramamıştık. Bu yıl ise tüm ilçelerimizde vatandaşlarımızla iftar sofralarında bir arada olacağız. Ramazan ayının hepimize hayır ve bereket getirmesini diliyorum” dedi.