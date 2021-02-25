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Büyükşehir Belediyesi, Tabakhane Deresi’ndeki çöken duvarın yapımına başlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tabakhane Deresi’nin üzerindeki tarihi Tahir Paşa Köprüsü yanındaki istinat duvarının yapımına başladı.

AYDIN 25.02.2021, 13:53
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Büyükşehir Belediyesi, Tabakhane Deresi’ndeki çöken duvarın yapımına başlandı

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Tabakhane Deresi’nin üzerindeki tarihi Tahir Paşa Köprüsü yanındaki istinat duvarının yapımına başladı.

Geçtiğimiz günlerde Efeler’deki Tabakhane Deresi’nin üzerindeki tarihi Tahir Paşa Köprüsü yanındaki istinat duvarı aşırı yağışlardan etkilenmiş ve duvarda çökme yaşanmıştı. Çökme yaşanan bölge konusunda yaşanacak yetki karmaşasından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ilgili kurumlarla yazışmalarını tamamlayan Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) harekete geçti.

Büyükşehir Belediyesi, Kültür Varlıkları Dairesi Başkanlığı aracılığıyla, çökme yaşanan alanda tarihi Tahir Paşa Köprüsü’nün yer almasından dolayı, gerekli çalışmayı yapabilmek için Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. Kurul’dan onay yazısının gelmesi ile birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler çalışmalarına başladı. Çalışma yapılan alanda ABB Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Adnan Bosnalı ve Köprülü- Veysipaşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy incelemelerde bulundu.

Çökme yaşanan yerde yaptığı inceleme sonrasında açıklamalarda bulunan ABB Başkan Vekili Barış Altıntaş, “3. derece tescilli yapı olduğu için koruma altında olan bu alanla ilgili olarak Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun izni olmadan her hangi bir inşa faaliyeti yapılamıyor. Ayrıca bu alan büyükşehir belediyemiz sorumluluk alanında bulunmamasına rağmen vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için Büyükşehir Belediye başkanımız Özlem Çerçioğlu’nun talimatlarıyla ilgili kurumlarla ivedi olarak yazışmalar yapıldı ve projesi hazırlanıp Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu sunuldu. Kurulun 24.02.2021 tarihinde onay vermesiyle birlikte de Fen İşleri Dairesi Başbakanlığı ekiplerimiz görüldüğü gibi alanda çalışmalarına başladı ve en kısa sürede gerekli çalışmayı tamamlayarak vatandaşlarımızın kullanımına açılacaktır.” dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Adnan Bosnalı, “Büyükşehir Belediyemizin sorumluluk alanında olmamasına rağmen vatanlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak için Fen İşleri Daire Başkanlığımız bir çalışma başlattı. Bu çalışmalarla bölge eskisinden daha güvenli olacak. Başkanımıza Özlem Çerçioğlu’na duyarlılığından dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

Muhtar Aksoy’dan Başkan Çerçioğlu’na teşekkür

Köprülü- Veysipaşa Mahalle Muhtarı Murat Aksoy, “Burası tehlike arz eden bir bölgeydi. Çökme konusunda korkumuz vardı. Vatandaşımıza ve mahallemize gösterdiği duyarlılıktan ve Aydın’ın merkezindeki bir yerin atıl kalmasını engellediği için Başkanımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.
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