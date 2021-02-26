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Büyükşehir Belediyesi, Dijital Fuar’da Aydın’ı tanıtıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda yerini aldı. Sanal fuar aracılığıyla Aydın’ın coğrafik ve kültürel değerleri sektör temsilcileriyle paylaşılıyor.

AYDIN 26.02.2021, 10:50
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Büyükşehir Belediyesi, Dijital Fuar’da Aydın’ı tanıtıyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda yerini aldı. Sanal fuar aracılığıyla Aydın’ın coğrafik ve kültürel değerleri sektör temsilcileriyle paylaşılıyor.

Turizm sektörü paydaşlarını her yıl bir araya getiren Travel Turkey İzmir Fuarı, pandemi nedeniyle bu yıl sanal ortamda yapılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde yapılan fuarda Aydın Büyükşehir Belediyesi (ABB) de yerini aldı.

Türkiye’de turizm sektörünün ilk sanal fuarı olan ve bu yıl 25-27 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen 14.Travel Turkey İzmir Digital Fuarı, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini aynı ortamda buluşturdu. Büyükşehir Belediyesi de fuarda sanal standını açarak konusunda uzman personeli ile sektör temsilcileriyle ve diğer belediyelerden uzmanlarla online görüşmeler yapıyor. Bu görüşmeler aracılığıyla hem Büyükşehir Belediyesi’nin deneyimleri paylaşılıyor hem de katılımcılara Aydın’ın tanıtımı yapılıyor.

Turizm sektöründeki yenilikleri takip etmek, sektör profesyonelleri ile aynı platformda bir araya gelerek dünya turizm piyasasının nabzını tutup sektördeki değişikliklere kenti adapte edebilmek amacıyla görüşmeler yapan Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda Aydın’ın coğrafik ve kültürel değerlerini de sektör temsilcilerine tanıtıyor.

Başkan Çerçioğlu: Pandemi sonrasını planlıyoruz

Aydın’ın deniz-güneş-kum turizminin yanı sıra kültür, doğa, gastronomi gibi farklı alanlarda da büyük bir turizm potansiyeli taşıdığını ifade eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bu potansiyeli doğru bir şekilde değerlendirebilmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı’nda da yer alarak Aydın’ın taşıdığı potansiyeli bu platformu kullanacak herkese tanıtmayı amaçladıklarını belirtirken "Pandeminin en fazla etkilediği sektörlerden birisi de turizm sektörü oldu. Bizler şimdiden pandemi sonrasının planlamasını yapıp, normale dönüşle birlikte hızlı bir şekilde Aydın’ın turizm potansiyelini en doğru şekilde değerlendirmek istiyoruz. Bunun için de her platformda yer alacağız" ifadelerini kullandı.

Ziyaretçiler ttidigital.izfas.com.tr web adresi üzerden kayıt yaptırarak fuara katılabiliyor.
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