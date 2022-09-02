Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunu coşkuyla kutlayacak

Büyükşehir Belediyesi, Aydın’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünü birbirinden muhteşem etkinliklerle kutlayacak.

5 Eylül Pazartesi günü, dünyaca tanınmış dans topluluğu “Anadolu Ateşi” muhteşem bir gösteriye imza atacak. 6 Eylül Salı günü “Musa Göçmen Senfoni Orkestrası” ile devam edecek olan kurtuluş etkinlikleri, 7 Eylül Çarşamba günü ise sevilen sanatçı Haluk Levent’in konseriyle zirve yapacak.

Atatürk Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek programlar saat 21.30’da başlayacak.

Diğer taraftan 6 Eylül Salı günü ayrıca Hanri Benazus koleksiyonundan Atatürk fotoğrafları sergisi Tekstil Park Sanat Galerisinde saat 19.30’da açılacak. Sergi 7 Ekim tarihine kadar gezilebilecek. 7 Eylül Çarşamba günü ise Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Kurtuluş Mücadelesinin 100. Yılında Aydın” temalı resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren eserlerden oluşan sergi Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde saat 19.30’da açılacak.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tüm Aydınlıları kurtuluş coşkusunu yaşamak için etkinliklere davet etti.