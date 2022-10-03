Büyük Menderes’te yatak temizleme çalışmaları yapıldı

Aydın’ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinden geçen 73 kilometrelik Büyük Menderes Nehri yataklarında, suyun daha verimli kullanılması amacıyla yatak temizleme çalışmaları başlatıldı.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü ekipleri, tarımsal sulamada mevcut suyun en verimli şekilde kullanılması için yapılan yatak temizlik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede ekipler Aydın’ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinden geçen 73 kilometrelik Büyük Menderes Nehri’ne geldi. Yenipazar ilçe sınırı içerisindeki bölgede çalışmalarına devam eden ekipler 73 kilometrelik nehrin 1,5 kilometrelik kısmında çalışma gerçekleştirerek dere yataklarında bulunan çöpleri temizledi. Yataklardaki çöplerin temizlenmesi ile birlikte akan suyun, tarımsal sulamada en verimli şekilde kullanılması amaçlanıyor. Yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren bölgedeki üreticiler ise yetkililere teşekkür etti.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölge Müdürlüğümüzün idari imkanları ile Aydın’ın Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Yenipazar ilçe sınırlarından geçen Büyük Menderes Nehrinde yapılması planlanan 73 kilometrelik yatak temizlik çalışması 2 adet paletli ekskavatör ile aralıksız devam etmektedir. Yenipazar ilçe sınırları içerisinde başlayan çalışmanın 1.5 kilometresi tamamlanmıştır” ifadeleri yer aldı.