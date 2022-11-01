Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi Yapım İşi İhalesi İmza Töreni gerçekleşti

Aydın Ticaret Borsası, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında, “Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı güdümlü proje çerçevesinde desteklenen, Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi yapım işi ihalesi için Aydın Valiliği’nde imza töreni gerçekleşti.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımıyla gerçekleşen yapım işi ihalesi imza törenine Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Başkanı A.Bahri Erdel, Meclis Başkan Yrd. Rıza Uyar ve Ali Çevik, Yönetim Kurulu Başkan Yrd. Cengiz Ülgen, Yönetim Kurulu Üyeleri Yakup Er, Cihan Can, Kazım Günaydın, Meclis Üyeleri Adem Türkmen, Mehmet Akkan ve Genel Sekreter Neslihan Duymaz, Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı A.Nejat Sağel, İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bülent Uçak ve GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan katılım sağladı.

Çondur yaptığı açıklamada “Borsamız, Söke Ticaret Borsası ve İzmir Ticaret Borsası ortaklığında Güney Ege Kalkınma Ajansı güdümlü proje desteği çerçevesinde desteklenen Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi ihalemizi gerçekleştirdik. Aydın ve İzmir illerinde bulunan pamuk üreticilerine yönelik faaliyete geçirilecek olan Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Anonim Şirketi, stratejik bir önemi olan pamuğun daha fazla değer kazanması yönünden ve değerini kaybetmeden kullanılabilecek bir boyuta taşınması bakımından önem arz etmektedir. Sayın Valimize projemize sağladığı desteklerinden dolayı teşekkürlerimizi arz ediyor, üyelerimize ve ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Pamuğun sağlıklı bir ortamda depolanması ve ürünün zarar görmemesi bakımından lisanslı depoların oldukça önemli olduğunu ifade eden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, proje ortaklarına teşekkür ederek projenin hayırlı olmasını diledi.