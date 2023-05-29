Büyük Menderes Nehri’nde sevindiren manzara, Aydın’da kuraklık tehlikesi atlatıldı
TÜRKİYE’NİN EN VERİMLİ ARAZİLERİ ARASINDA YER ALAN AYDIN BÜYÜK MENDERES OVASI’NDA YAZ YAĞMURLARI İLE BİRLİKTE KURAKLIK TEHLİKESİ SONA ERDİ. GEÇEN YILLARDA MAYIS VE HAZİRAN AYLARINDA BARAJLARDAN SU SALINMASI İLE ÇİFTÇİNİN SU İHTİYACINI KARŞILAYAN NEHİR BU YIL YAĞIŞLARLA BİRLİKTE DOLU DOLU AKMAYA BAŞLADI.
Türkiye’nin en verimli arazileri arasında yer alan Aydın Büyük Menderes Ovası’nda yaz yağmurları ile birlikte kuraklık tehlikesi sona erdi. Geçen yıllarda Mayıs ve Haziran aylarında barajlardan su salınması ile çiftçinin su ihtiyacını karşılayan nehir bu yıl yağışlarla birlikte dolu dolu akmaya başladı.
Türkiye’nin en bereketli topraklarından biri olan Aydın Ovası’nın su ihtiyacını karşılayan Büyük Menderes Nehri geçtiğimiz sene koyunların otlağı haline gelirken, bu yıl yaz yağmurları ile eski günlerine geri döndü. Geçen yıl çeyrek asrın en kurak yılının yaşandığı Aydın’da tarımın en büyük sıkıntılarının başında yer alan susuzluk bu yıl yaz yağmurları ile sıkıntı olmaktan çıktı. Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinden başlayarak sırasıyla Uşak, Denizli ve Aydın’dan geçerek Ege Denizi’ne dökülen Büyük Menderes Nehri’nin yaz mevsimi olmasına rağmen taşıdığı su bölge çiftçisi için umut oldu.