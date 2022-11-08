’Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek’ projesinin kapanış toplantısı gerçekleştirildi

Aydın Ticaret Borsası Bilim ve Sanat Merkezi ’Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek’ projesinin kapanış ve yaygınlaştırma toplantısı gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ’Bütünleştirici Eğitim için Özel Eğitim Hizmetlerinin Kalitesinin Artırılması Hibe Programı’ çerçevesinde uygulanan ’Bütünleştirici Eğitimle Farklılıkları Fırsata Dönüştürmek’ (BEFFDA) projesinin kapanış ve yaygınlaştırma toplantısı gerçekleştirildi. 2021 yılı Kasım ayında imzalanan sözleşmeyle başlatılan BEFFDA projesi, Aydın Ticaret Borsası Bilim Sanat Merkezinin yürüttüğü en büyük bütçeli hibe projesi oldu.

BEFFDA projesi faaliyetleri içerisinde tamamlanan öğretmen eğitimleri, işbaşı gözlem ziyareti, etkinlik ve materyal geliştirme çalıştayı, özel yetenekliler farkındalık konferansı, etkinlik ve materyal kütüphaneleri, öğretmen paylaşım platformu hakkında bilgi verildi. Proje faaliyetlerinin sonuçları ve proje çıktıları paydaşlarla paylaşıldı.

Aydın ili genelinde öğretmen, yönetici ve ailelerin desteğiyle yürütülen ve tamamlanan BEFFDA projesi, “Farklılıklarımızla Bütünüz” sloganıyla gerek Aydın, gerekse ülke genelindeki özel yetenekli öğrencilerin farklılıklarını fırsata dönüştürecek çıktıların elde edilmesine katkı sağladı.