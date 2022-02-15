banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi
Barış Pehlivan ile Murat Ağırel tahliye edildi
Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi
Murat Sancak PFDK’ya sevk edildi
TAV 45 milyon avro net kâr açıkladı
TAV 45 milyon avro net kâr açıkladı
Erick Pulgar:
Erick Pulgar: "Sezon sonu İtalya’ya döneceğim"

Burası Uludağ değil Kuyucak

Aydın’ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Gedik mevkiinde bulunan Belenova Sosyal Tesisleri, havası ve muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Bir zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez yer olarak bilinen Belenova, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hayata geçirdiği proje ile yazın serinlemek isteyenlerin kışın ise şehir merkezlerinde ve ovada kar görmeye hasret Aydınlıların akınına uğruyor.

AYDIN 15.02.2022, 09:29
Burası Uludağ değil Kuyucak

Aydın’ın rakımı en yüksek yerleri arasında yer alan Kuyucak ilçesine bağlı bin 200 rakımlı Gedik mevkiinde bulunan Belenova Sosyal Tesisleri, havası ve muhteşem manzarası ile dört mevsim ziyaretçi akınına uğruyor. Bir zamanlar kuş uçmaz kervan geçmez yer olarak bilinen Belenova, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk’ün hayata geçirdiği proje ile yazın serinlemek isteyenlerin kışın ise şehir merkezlerinde ve ovada kar görmeye hasret Aydınlıların akınına uğruyor.

Aydın’ın Uludağ’ı olarak adlandırılan ve yılın 12 ayı açık tutulan tesislerde ortam kadar yenilip içilen her şeyin doğal ve organik olması bölgeye olan ilgi ve alakayı daha da arttırdığını belirten Kuyucak Belediye başkanı Metin Ertürk, tesislere sadece Aydın’dan değil İzmir, Manisa, Denizli ve çevre illerden günü birlik ziyaretçi geldiğini belirtti. Sabah saatlerinde açılıp gece saat 23:00’e kadar açık tutulan tesisler, kışın kar oynamak isteyenlerin yazın ise Aydın ovasının kavurucu sıcağından kurtulup serin bir havada dinlenmek isteyenlerin akınına uğruyor.

Kuyucak Belediyesi’nin Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan tahsis ettiği çam ormanları ve gölün de bulunduğu yaklaşık 200 dönüm arazi üzerine kurulan Belenova Sosyal Tesisleri, yılın dört mevsimi ziyaretçi akınına uğruyor. Bin 200 ile bin 400 rakım arasında değişen ormanlık alanda Kuyucak Belediyesi tarafından kurulan tesislerde her türlü sosyal aktivite yapılabiliyor. Kışın karlı yazın ise endemik bitkilerin verdiği muhteşem görüntüsü ile Belenova ziyaretçilerini adeta mest ediyor.

İlk etapta Kuyucak ve çevresindeki vatandaşların hoşça vakit geçirmesi için düşünülen tesis ve alan Ege Bölgesi’ndeki vatandaşların yanı sıra yurtdışından bile misafirleri ağırlamaya başladı.

Doğal güzelliklerin yanında sosyal imkanları da eksiksiz olarak planlanıp hayata geçirilen tesislerin sadece Kuyucak’ı değil Aydın’ın da tanıtımına ciddi katkı sağladığını belirten Kuyucak Belediye başkanı Metin Ertürk, “Burada her türlü imkan var ve çok uygun fiyatlarla hizmet sunuluyor. Tesisler belediyemiz tarafından yapıldı. Yaklaşık burası 200 dönüm civarında. Biz burada ormanı ve ağaçlara hiç dokunmadan, mevcut orman florasını değerlendirmek suretiyle bu tesislerimizi boş alanlara oturttuk. Kuyucak başta olmak üzere çevre ilçelerde ve Aydınlı halkımızın yaz ve kış aylarında orman havasını yaşayabilecekleri sosyal tesisler bugüne kadar yoktu. 2018 yılında bunu planladık. Projemizi yaptık ve bu alanın Orman Bakanlığı’ndan belediyemize tahsisini sağladık. Yiyecek içecek servisinin yanında çocuk oyun parkından spor alanlarına kadar çok güzel bir tesisle sadece Kuyucak halkımızın değil tüm bölge vatandaşımızın ve ülkenin dört bir yanından gelen misafirlerimize hizmet veriyoruz” dedi.

Kuyucak’a 28 kilometre mesafedeki mesire alanı Türkiye’nin en ılıman şehrinde Uludağ’ı aratmıyor. Haftanın her günü ziyaretçilerini ağırlayan Belenova Sosyal Tesisleri’nin aynı zamanda bölgenin de hareketlenmesine de sağladığı belirtildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 25 60
2. Konyaspor 24 48
3. Adana Demirspor 25 41
4. Başakşehir 24 40
5. Alanyaspor 25 40
6. Fenerbahçe 25 40
7. Hatayspor 25 39
8. Beşiktaş 25 38
9. Gaziantep FK 24 35
10. Kayserispor 25 35
11. Sivasspor 25 34
12. Karagümrük 25 33
13. Galatasaray 25 29
14. Kasımpaşa 25 28
15. Antalyaspor 25 28
16. Göztepe 25 27
17. Giresunspor 25 26
18. Rizespor 25 23
19. Altay 25 22
20. Ö.K Yeni Malatya 24 16
Takımlar O P
1. Ankaragücü 23 48
2. Ümraniye 23 46
3. Erzurumspor 23 42
4. Eyüpspor 22 40
5. Bandırmaspor 23 39
6. İstanbulspor 22 39
7. Samsunspor 22 35
8. Adanaspor 23 33
9. Manisa Futbol Kulübü 23 29
10. Gençlerbirliği 23 29
11. Boluspor 21 28
12. Keçiörengücü 23 28
13. Tuzlaspor 21 27
14. Kocaelispor 23 27
15. Menemen Belediyespor 23 27
16. Bursaspor 22 24
17. Altınordu 23 22
18. Denizlispor 23 21
19. Balıkesirspor 22 11
Takımlar O P
1. Manchester City 25 63
2. Liverpool 24 54
3. Chelsea 24 47
4. West Ham United 25 41
5. M. United 24 40
6. Arsenal 22 39
7. Wolverhampton Wanderers 23 37
8. Tottenham 22 36
9. Brighton 23 33
10. Southampton 24 29
11. Leicester City 22 27
12. Aston Villa 23 27
13. Crystal Palace 24 26
14. Brentford 25 24
15. Leeds United 23 23
16. Everton 22 22
17. Newcastle 23 21
18. Norwich City 24 17
19. Watford 23 15
20. Burnley 21 14
Takımlar O P
1. Real Madrid 24 54
2. Sevilla 24 50
3. Real Betis 24 43
4. Barcelona 23 39
5. Atletico Madrid 23 39
6. Real Sociedad 23 38
7. Villarreal 24 36
8. Athletic Bilbao 24 34
9. Osasuna 24 32
10. Celta Vigo 24 31
11. Rayo Vallecano 23 31
12. Valencia 24 30
13. Espanyol 24 28
14. Elche 24 26
15. Mallorca 23 26
16. Getafe 24 25
17. Granada 24 24
18. Deportivo Alaves 24 20
19. Cadiz 24 19
20. Levante 23 11