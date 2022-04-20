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Burada öğrenciler hem öğreniyor, hem deneyim kazanıyor

Aydın tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, teorik eğitimin yanı sıra uygulama alanlarıyla da donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmeye devam ediyor.

AYDIN 20.04.2022, 09:51
Burada öğrenciler hem öğreniyor, hem deneyim kazanıyor

Aydın tarımına yaptığı katkılarla adından sıkça söz ettiren Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Ziraat Fakültesi, teorik eğitimin yanı sıra uygulama alanlarıyla da donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmeye devam ediyor.

Koçarlı’ya bağlı Çakmar Mahallesi’nde 2 bin 400 dekar arazisi bulunan ve Türkiye’nin çiftlik içerisinde faaliyet gösteren tek fakültesi olan ADÜ Ziraat Fakültesi, ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam ederken, teorik ve pratik eğitimiyle de öğrencilerine önemli imkanlar sunuyor. Uygulama alanlarıyla öğrencilerine saha deneyimi kazandıran ADÜ Ziraat Fakültesi, her geçen gün daha donanımlı ve deneyimli Ziraat Mühendisleri yetiştirmeye devam ediyor.

En büyük amaçlarının daha deneyimli mühendisler yetiştirmek olduğunu ifade eden ADÜ Ziraat Fakültesi v. Dekanı Prof. Dr. İbrahim Gençsoylu; “Bizim en önemli özelliklerimizden bir tanesi öğrencilerimizin fakültemizin içerisindeki sahaya inebilmeleridir. Biz her zaman hem eğiten hem üreten bir fakülteyiz. Bu, fakültemiz ve üniversitemiz adına önemli bir şey. Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’in de destekleriyle çok güzel bir yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. Aynı zamanda fakültemiz öğrencilerimizin de eğitimlerine büyük katkılar sağlıyor. Birçok derslerimizi saha da pratiğe dönüştürüyoruz. Öğrencilerimiz sahada var olan kültür bitkilerindeki hastalıkları, zararlıları, yabancı otları ya da yetiştiriciliği öğreniyor. Yani eğitimlerimizi teoriğin yanında sahada uygulamaya dönüştürüyoruz” dedi.

Piyasada ziraat mühendisi istihdam eden kurumlara ADÜ’den mezun birini görebildiklerini ifade eden Gençsoylu; “Birçok öğrencimizi ziraat mühendisi istihdam eden yerlerde rahatlıkla görebiliyorsunuz. Mezun öğrencilerimizle de görüşüyoruz, geri dönüşler alıyoruz ve öğrencilerimiz de teorik eğitimin yanında fakülte içerisinde pratik eğitim görmelerinin önemli olduğunu belirtiyor. Bu sebeple de bizden mezun olan öğrencilerimiz daha donanımlı ve deneyimli mezun oluyorlar, piyasada ise daha tercih edilebilir bir konuma geliyorlar. Biz sadece sınıfta eğitim vermiyoruz. Sahada da öğrencilerimizi eğiterek deneyim kazanmalarını sağlıyoruz. Bizim de en büyük amacımız deneyimli donanımlı öğrenciler yetiştirmek ve bunu da gerçekleştiriyoruz” dedi.

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