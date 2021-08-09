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Buharkent’teki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Buharkent ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

AYDIN 09.08.2021, 09:48
Buharkent’teki yangın büyümeden söndürüldü

Aydın’ın Buharkent ilçesindeki ormanlık alanda başlayan yangın erken müdahale ile büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Ericek Mahallesi Yarpuzlu mevkiindeki ormanlık alanda gece saatlerinde yangın çıktı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Bölge halkının ve söndürme ekiplerinin erken müdahalesi ile yangın büyümeden söndürülerek, soğutma çalışmaları yapıldı. Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol’da yangın bölgesine gelerek, vatandaşları yalnız bırakmadı.
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