Buharkent’teki Geleneksel Keşkek Hayrı’na vatandaşlar ilgi gösterdi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından keşkek hayrı düzenlendi. Buharkent Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde düzenlenen keşkek hayrına çok sayıda oda başkanı ve vatandaş katıldı.

Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından geleneksel keşkek hayrı düzenlendi. 2 bin 500 kişilik hazırlanan keşkek kısa sürede tükendi. Aydın genelinden çok sayıda esnaf odası başkanı ve üyelerinin katılım gösterdiği geleneksel hayır etkinliğinde konuşan Buharkent Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Fatih Yıldırım, etkinliğe katılan oda üyesi esnaflar ve vatandaşlara teşekkür ederek, “Öncelikle bu özel günümüzde bizleri yalnız bırakmayan çok değerli Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Özlem Çerçioğlu’na çok teşekkür ediyoruz. Başkanımız her zaman esnafımızın yanında. Seçimden seçime değil her zaman esnafın yanında olan ve bizi namerde muhtaç etmeyen Özlem Çerçioğlu’na sonsuz teşekkür ederiz” dedi.