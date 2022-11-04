Buharkent’te sulama sorunu ortadan kalkacak

Aydın’ın Buharkent ilçesinde 12 ay boyunca çiftçilere sulama imkanı sağlaması amaçlanan yeraltı depoları inşaatı çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aydın’ın sulama sorunu yaşayan ilçelerinden olan Buharkent’te, çiftçilerin sulama sorunları yeraltı depoları ile çözüme kavuşuyor. Yeraltı kuyularında sondaj çalışmaları başlarken Buharkent’in sulama ihtiyacını karşılamayı amaçlayan ve yılın 12 ayı sulama imkanı sunması beklenen çalışmaların ardından açılan her kuyudan saatte 200 ton, toplamda 1 ton su alınması bekleniyor. Sulama kanalının açılan kuyularla beslenmesi halinde ilçenin sulama sorunu da tamamen ortadan kalkması bekleniyor. Bu çerçevede bölgeye giden DSİ 21. Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet İskender Yeraltı Depolama inşaatında incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla tesis, 10 bin metreküp su depolama hacmine ile bin 566 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecek.

Konu ile ilgili DSİ 21. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Bölge Müdür Yardımcımız Mehmet İskender, beraberinde Proje ve İnşaat Şube Müdürümüz Erdal Arslanyılmaz, 211 Aydın Şube Müdürümüz Serkan Baştürk ve ilgili heyet ile birlikte, Aydın’ın Buharkent ilçesinde devam eden Yeraltı Depolaması inşaatı çalışmalarında incelemelerde bulundu. Çalışmaların tamamlanmasıyla tesis, 10 bin metreküp su depolama hacmine sahip olacak olup, bin 566 dekar arazinin sulanmasına hizmet edecektir” ifadeleri yer aldı.