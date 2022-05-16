banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
THY uçağı Kanada’ya acil iniş yaptı
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Burak Elmas'tan adaylık açıklaması
Peynir fiyatları düşebilir!
Peynir fiyatları düşebilir!
Rakıya zam geldi!
Rakıya zam geldi!

Buharkent’te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti

Türkiye Tırmanma yarışlarının sezon açılışına ev sahipliği yapan Aydın’ın Buharkent ilçesindeki otomobil yarışları nefes kesti. 34 yarışçının kayıt yaptırdığı, 31 otomobilin katıldığı, 26 otomobilin finişi gördüğü Türkiye’nin en zorlu tırmanma pistindeki yarışlar hem yarışçılar hem de sporseverlerden büyük ilgi gördü.

AYDIN 16.05.2022, 13:57
Buharkent’te sezonun ilk Tırmanma Yarışı Nefes kesti

Türkiye Tırmanma yarışlarının sezon açılışına ev sahipliği yapan Aydın’ın Buharkent ilçesindeki otomobil yarışları nefes kesti. 34 yarışçının kayıt yaptırdığı, 31 otomobilin katıldığı, 26 otomobilin finişi gördüğü Türkiye’nin en zorlu tırmanma pistindeki yarışlar hem yarışçılar hem de sporseverlerden büyük ilgi gördü.

Ege Otomobil Sporları Kulübü (EOSK) tarafından düzenlenen ve Buharkent Belediyesi destekleri ile gerçekleştirilen AVIS 2022 Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın açılış yarışı 14-15 Mayıs 2022 tarihlerinde yapıldı. Buharkent’te düzenlen Buharkent Tırmanma Yarışı 4 ayrı kategoride tamamlandı. Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz ve Belediye Başkanı Mehmet Erol’un ev sahipliğinde yapılan ve Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy’un da izlediği yarışlar iki gün sürdü. İlçe merkezinin kuzeyinde yer alan Kayaburnu Mahallesinden verilen startın ardından 7.59 km’lik parkurdaki 808 metre rakımlı Muratdağı’na tırmanan yarışçılar 2 etapta gerçekleştirdikleri yarışta en iyi dereceyi elde edebilmek için büyük efor sarf etti.

Geçen yıldan farklı olarak bu yıl daha fazla katılımın gözlendiği yarışlarda beygir güçleri oldukça yüksek olan EVO sınıfı drift otomobillerinin de katılı yarışlara büyük renk getirdi. Buharkent ve ilçe dışından gelen binlerce sporseverin en uygun yerde yarışları izleyebilmek için saatler öncesinden manzarası kadar seyir zevki de yüksek arazide yerlerini aldı. Antrenman çıkışlarından sonra son teknik kontrolün ardından startla birlikte yapılan ilk çıkışlarda 3 otomobil yarış dışı kaldı.

7,59 kilometre uzunluğundaki parkurda iki çıkış olarak koşulan yarış sonunda, Kategori 1’de Bahadır Sevinç birinciliği elde ederken, Sevcan Sağıroğlu ikinci ve Özgür Şenyüz de üçüncü olarak podyuma çıkan sporcular oldu. Kategori 2’de Kaan Kara günün en hızlı ismi olurken, Yiğit Sercan Yalçın ikinciliği ve Çiğdem Tümerkan da üçüncülüğü elde etti. Kategori 3’te Ahmet Keskin birinciliğe uzanırken, Murat Soyçopur ikinciliği ve Nizamettin Kaynak üçüncülüğü kazandı. Kategori 4’te ise Selim Bacıoğlu sezona zaferle başlayan isim olurken aynı zamanda günün en iyi zamanını da kaydetti. Bu kategoride aynı takımdan yine Sinan Soylu günü ikinci sırada tamamlarken, Ümit Ülkü üçüncü sırada yer aldı.

Mahalli klasmanda ise Kategroi 1’de Bahadır Sevinç, Kategori 2’de Serdar Sarıduman, Kategori 3’te Hüseyin Yıldırım ve Kategori 4’te de Ertekin Tekneci birincilikleri paylaşan sporcular oldu.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Buharkent olarak geçen sene sezonun sonunda tırmanma yarışmasını biz kapatmıştık. Bu sene de sezonu biz açıyoruz. Buharkent’te gerçekten güzel heyecanlı bir yarış gerçekleşiyor. 28 yarışmacı katılıyor. Vatandaşlarımızda ilgi çok fazla. Piknik havasında güzel bir ortamda keyifli seyirler var burada. Güzel bir gün geçiyor. Herkes keyifle seyrediyor” dedi.

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz “İlçemizde düzenlenen tırmanma yarışı organizasyonu keyifle sürmekte. Buharkent Belediyesi’nin katkıları ile düzenlenen bu etkinlikte herhangi bir olumsuz durum oluşmaması açısından kaymakamlığımız tarafından tüm tedbirler alındı. Gayet keyifli yarışlar izliyoruz. Teknik arkadaşların söylediğine göre çok güzel bir parkur. Meraklılarına da güzel bir görsel şölen yaşattığını düşünüyoruz” dedi.

Ege Motor Sporları Kulübü Üyesi Bilge Yüce, uzun süredir motor sporları ile ilgilendiğini ifade ederek: “Sezonun ilk yarışına ciddi bir katılım var. Oldukça zorlu karakteristik bir parkur. Yarışmacılar da oldukça memnun. Kızımı da çekirdekten yetiştirmek istiyorum. Yarışları çok seviyoruz. Buharkent’te olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.

“Harika bir ev sahipliği ile bizi ağırladılar”

Tecrübeli Pilot Sevcan Sağıroğlu, “Geçen sene Türkiye şampiyonasında tırmanmada ikinci olarak bitirdim. Geçen sene Buharkent’te son yarışımızı yapmıştık. Bu sene ilk ayağını yaptık. Çok da heyecanlıydık. Geçen sene Buharkent bize inanılmaz bir ev sahipliği yapmıştı. Bu sene de hiç aratmadılar. Harika bir ev sahipliği ile bizi ağırladılar. Parkur mükemmel. Çok denenmesi, tecrübe edilmesi gereken bir parkur. Bu sene biraz zorluklarımız oldu. Ufak bir kaza atlattım ilk antrenman çıkışında. Sonrasında arabamda bir iki sıkıntı oldu ama dereceyi elden bırakmadık. Gene kadınlarda birinci olarak bitirdim. Biz heyecanla buraya gelmeyi bekliyoruz. Ve herkesi de buraya bekliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz herşey için” açıklamasında bulundu.

“İnanılmaz güzel bir parkur”

Derece alan Pilotlardan Çiğdem Tümerkan ise “Ralli dünyasında bayan pilotların sayısı çok az. Ben de daha yeni başladım. Benim Ege Rallilerinde bu ilk yarışım. Tırmanmada ikinci yarışım fakat bu Buharkent’te yapılan etabı özellikle çok önerdiler. Benim için iyi bir tecrübe olacağını söylediler. Bundan dolayı buraya katıldım ki gerçekten çok zor ve güzel bir etaptı. Başta yağmurla başladık. Çok fazla araba yoldan çıktı. Ufak tefek kazalar oldu. Ama çok güzeldi. Şu an duyduğum ve tecrübe ettiğim kadarıyla en iyi ve en zorlu parkurlardan bir tanesi. Buharkent Belediyesi bu konuda bize çok destek oldu. Özellikle onlara çok teşekkür ediyorum. Çok çok güzel bir deneyimdi benim için ve kazasız belasız atlattım. Ralli çok keyifli bir spor. Bayan olaraktan daha çok katılımcısının olmasını istiyorum. Çocuklarımı da sporcu olarak özellikle ralli pilotu olarak yetiştirmek istiyorum. İlk etap olarak kartingle başlattım kendilerini. Şu an için çok güzel gidiyor. Altyapıdan yetişsinler istiyorum. Ve bu motor sporlarına daha çok destek verilmesini istiyorum. Bayan katılımcıların artırılmasını istiyorum. Özellikle bu zamana kadar yarıştığım ve çok deneyim sahibi arkadaşlarımla konuştuğum kadarıyla Buharkent gerçekten çok güzel bir parkur. Herkesin buraya gelip deneyimlemesi lazım. Şu ana kadar hem Türkiye şampiyonu olmuş hem de ayrı mahalli ve ulusal yarışlara katılıp dereceler almış olan herkes bugün onu konuştu. İnanılmaz güzel bir parkur. Buraya gelenler koşarak geliyorlar ki geçen seneye göre 2 kat fazla katılım oldu. Bir daha ki sene daha çok olacağını düşünüyorum. Gerçekten güzel bulunmuş bir parkur. Herkesi buraya bekliyoruz” dedi.

Türkiye Tırmanma Şampiyonası’nın, 04-05 Haziran tarihlerinde Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER) tarafından Kartepe’de düzenlenecek olan ikinci ayak yarışı ile devam edeceği öğrenildi.

Yorumlar (0)
banner552
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 37 81
2. Fenerbahçe 37 70
3. Konyaspor 37 67
4. Başakşehir 37 62
5. Alanyaspor 37 61
6. Beşiktaş 37 58
7. Antalyaspor 37 58
8. Karagümrük 37 57
9. Adana Demirspor 36 52
10. Kasımpaşa 37 50
11. Hatayspor 37 50
12. Sivasspor 36 48
13. Galatasaray 36 48
14. Kayserispor 37 47
15. Giresunspor 37 45
16. Gaziantep FK 37 43
17. Rizespor 36 36
18. Altay 37 34
19. Göztepe 37 28
20. Ö.K Yeni Malatya 37 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 35 67
2. Ümraniye 35 67
3. Bandırmaspor 35 61
4. İstanbulspor 35 59
5. Erzurumspor 35 58
6. Eyüpspor 35 54
7. Manisa Futbol Kulübü 36 49
8. Tuzlaspor 35 49
9. Samsunspor 35 48
10. Gençlerbirliği 35 48
11. Keçiörengücü 35 48
12. Boluspor 35 47
13. Denizlispor 35 46
14. Altınordu 35 45
15. Adanaspor 35 45
16. Bursaspor 35 41
17. Kocaelispor 35 41
18. Menemen Belediyespor 35 38
19. Balıkesirspor 35 12
Takımlar O P
1. M.City 37 90
2. Liverpool 36 86
3. Chelsea 36 70
4. Tottenham 37 68
5. Arsenal 36 66
6. M. United 37 58
7. West Ham United 37 56
8. Wolverhampton Wanderers 37 51
9. Leicester City 36 48
10. Brighton 37 48
11. Brentford 37 46
12. Crystal Palace 36 45
13. Aston Villa 36 44
14. Newcastle 36 43
15. Southampton 36 40
16. Everton 36 36
17. Leeds United 37 35
18. Burnley 36 34
19. Watford 37 23
20. Norwich City 37 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 37 85
2. Barcelona 37 73
3. Atletico Madrid 37 68
4. Sevilla 37 67
5. Real Betis 37 64
6. Real Sociedad 37 62
7. Villarreal 37 56
8. Athletic Bilbao 37 55
9. Osasuna 37 47
10. Celta Vigo 37 46
11. Valencia 37 45
12. Rayo Vallecano 37 42
13. Espanyol 37 41
14. Getafe 37 39
15. Elche 37 39
16. Granada 37 37
17. Mallorca 37 36
18. Cadiz 37 36
19. Levante 37 32
20. Deportivo Alaves 37 31
21°
açık