Buharkent’te sağlık için yürüyecekler

Buharkent Belediyesi tarafından organize edilen Buharkent 23. Geleneksel Doğa Yürüyüşü 26 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek.

Aydın’ın Buharkent ilçesinde düzenlenen geleneksel doğa yürüyüşü bu yıl 23. kez düzenlenecek. Doğa yürüyüşü, Ericek Mahallesi’nden başlayıp, Buldan Süleymaniye Mahallesi’nde sona erecek. Yürüyüş sonunda Süleymaniye Mahallesi göl kenarında öğle yemeği Buharkent Belediyesi tarafından verilecek. Yaklaşık 8 kilometre olarak planlanan yürüyüş sabah 09.00-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ücretsiz gerçekleştirilecek olan yürüyüşe 15 yaş ve üzerinde herkesin katılım sağlayabileceğini söyleyerek, sağlık için tüm Buharkentlileri yürüyüşe davet etti.

Geleneksel doğa yürüyüşüne tüm vatandaşları davet eden Başkan Erol; “Kolay bir yürüyüş derecesinde olup, 8 kilometre olarak planlanan yürüyüşümüzün Belediye Nöbetçi Zabıta Amirliği önünden başlangıç noktasına gidiş ve bitiş noktasından Buharkent’e dönüş için ulaşım giderleri Buharkent Belediye Başkanlığı tarafından karşılanacaktır” dedi.