Son Dakika
Buharkent’te otomobil takla attı: 1 yaralı
BUHARKENT’TE OTOMOBİL TAKLA ATTI: 1 YARALI
AYDIN 29.05.2023, 16:27
Aydın’ın Buharkent İlçesinde bir otomobilin takla atarak devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Kaza Savcıllı Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Denizli-Aydın karayolunda ilerleyen İbrahim E. Yönetimindeki 64 BB 397 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi üzerine takla atarak yol kenarındaki kanala devrildi. Kaza ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. İbrahim E. Araçta sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.