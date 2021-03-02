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Buharkent’te kan bağışı rekoru kırıldı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen kan bağışında rekor kırıldı. Kaymakam Ülkü’nün sosyal medyadan paylaştığı kan bağışı çağrısı rekor getirdi. Pandemi döneminde Aydın’da bir günde 137 ünite kan bağışlayarak rekor kıran ilin en küçük ilçelerinden Buharkent’in Kaymakamı Kemal Ülkü, destek veren herkese teşekkür etti.

AYDIN 02.03.2021, 13:19
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Buharkent’te kan bağışı rekoru kırıldı

Aydın’ın Buharkent ilçesinde Kaymakamlık öncülüğünde düzenlenen kan bağışında rekor kırıldı. Kaymakam Ülkü’nün sosyal medyadan paylaştığı kan bağışı çağrısı rekor getirdi. Pandemi döneminde Aydın’da bir günde 137 ünite kan bağışlayarak rekor kıran ilin en küçük ilçelerinden Buharkent’in Kaymakamı Kemal Ülkü, destek veren herkese teşekkür etti.

Buharkent’te her ay düzenli olarak sürdürülen kan bağışı kampanyalarını rekorla taçlandıran Buharkent Kaymakamlığı, ilçedeki belediye başta olmak üzere tüm kamu, kurum ve kuruluşların yanısıra STK ve vatandaşların desteği ile pandemi döneminde Aydın’da en fazla bağış yapan ilçe oldu. Kaymakamlık önünde düzenlenen kan bağışı toplama etkinliğinde başta Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü olmak üzere Belediye Başkanı Mehmet Erol, İlçe Emniyet Amiri Vekili Fatih Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Tevfik Ural, ilçedeki diğer kamu, kurum ve kuruluşların müdürleri, belediye çalışanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar kan bağışlayarak Kızılay’a destek verdi.

Kendisi de düzenli olarak kan bağışında bulunan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, “Kaymakamımızın çağrısı ile Kızılay’a destek olmak amacıyla kan bağışında bulunduk. Zaten her ay düzenli olarak sürdürülen kan bağışı etkinliklerimiz de devam ediyor. Ama bu kez tarihi bir rekor kırdığımızı öğrendik. Buharkent halkı sosyal yardımlaşma ve dayanışmada olduğu gibi kan bağışlarında da büyük duyarlılık örneği sergilemeye devam ediyor” dedi.

"Kaymakam Ülkü’den teşekkür"

Buharkent Kaymakamı Kemal Ülkü, Aydın’ın en küçük ilçelerinden birisi olmasına rağmen Buharkent halkının sosyal açıdan çok duyarlı olduğunu ifade ederek, “Özellikle pandemi döneminde Kızılay’ın kan stoklarının çok azaldığını gördük. Her ay düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz kan bağışı kampanyalarının bir yenisini daha bu kez rekorla gerçekleştirdik. Çağrımızla birlikte kan bağışında bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle kan kaybı yaşanan kaza, ameliyat, doğum gibi durumlar ya da lösemi, talasemi, kanser ve diyaliz hastaları için düzenli kana ihtiyaç duyuluyor olmasına rağmen Covid-19 Pandemisi sebebiyle kan ve kök hücre bağışlarının olumsuz yönde seyrettiği, bu nedenle Aydın’da kan bağışlarının düştüğünü gözlüyoruz. Bu nedenle bizde ilçe olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret ediyoruz. Çağrımız üzerine bir günde toplam 127 ünite kan bağışında bulunuldu. Ayrıca 25 bağışçının kan değerleri uygun olmadığı için alınamadı. Farkındalık oluşturmak amacıyla özellikle ilçe pazarımızın olduğu Cuma günü bu kampanyayı düzenledik. Kamu personelimiz bu kampanyaya en byük destek verenlerdi. Bu bağış rakamının Aydın genelinde bir rekor olduğunu öğrendik. Duyarlı davranan ve destek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan Kızılay yetkililerinden alınan bilgiye göre tarihi kan bağışı rekorunun sadece Aydın’da değil ülke genelinde birçok ili geride bıraktığı öğrenildi.
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