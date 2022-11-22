Buharkent’te kadına şiddet konulu toplantı gerçekleştirildi

Aydın’ın Buharkent ilçesinde “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısı gerçekleştirildi.

Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz’ün başkanlığında “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme” toplantısı Kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kuyucak Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personelinin sunumu ile komisyon üyelerine, ailenin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair koruyucu ve önleyici tedbirlerin uygulanmasına yönelik bilgilendirme yapıldı. Toplantı karşılıklı dilek ve temennilerin sunulmasının ardından sona erdi.