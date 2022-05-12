Buharkent’te ilk imza Başkan Erol’dan

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçe genelindeki evlerin jeotermal ile ısıtılması için hayata geçirdiği projenin üye kayıt formunu ilk imzalayan kişi oldu.

Aydın’ın 13 bin nüfuslu ilçesi Buharkent’in, doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak enerjiyle buluşmasına sayılı günler kala hayata geçirilen projenin ön kayıt başvuruları da başladı. Geçtiğimiz günlerde ilçenin jeotermal enerji ile ısıtılması projesini ilçe sakinlerine tanıtan Başkan Erol ise tanıtımının ardından üye kayıt formunu ilk imzalayan kişi oldu. Buharkentliler adına önemli bir proje olarak görülen çalışma ile ilgili öncülük yaparak ilk üye kayıt formunu dolduran Başkan Erol vatandaşları da kayıt yaptırmaya davet etti.

Hedeflerinin maliyetler artmadan bir an önce projeye başlamak ve kış aylarında herkesi ucuza ısıtmak olduğunu ifade eden Başkan Erol; “Buharkent’imizi doğalgaza göre dört kat daha ucuza ısıtacak kaynak olan jeotermalle buluşturacağız. Jeotermali bir zenginlik ve bir değer olarak gördüğümüz için halkımızın faydasında kullanmak istiyoruz. Belediye bünyemizde Buharjet A.Ş.’yi kurduk ve çalışmalara başladık. Son dönemdeki enerji fiyatlarına baktığımızda bizler şu anki enerji olan doğalgaza oranla dört kat tasarruf sağlayacak temiz enerji jeotermal ile başta ilçe merkezimiz olmak üzere tüm çevre mahallelerimizi ısıtacağız. 2022’yi ıskalamadan bir an önce bu hizmeti başlatarak önümüzdeki ay ilk kazmayı vuracağız. Bu Aydın’a örnek olacaktır. Aydın’da ilk olacağız ve bu çerçevede Jeotermal Isıtma Üye Kayıt Formu’nu ilk ben imzaladım. 2 evimin jeotermal ile ısıtılması için imzayı attım. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun. Belediyemiz bünyesinde kurduğumuz ekiple sizlerin de ön başvurularını almaya başladık. 1 yıllık ücretsiz olarak ısınmadan faydalanmak için sizleri bekliyorum” dedi.