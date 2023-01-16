Buharkentliler sağlık için 27’inci kez yürüdü

Aydın’ın Buharkent ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 27. Geleneksel Doğa Yürüyüşü gerçekleştirildi.

Buharkent belediyesi tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri belli aralıklarla gerçekleştirilmeye devam ediyor. 27. Geleneksel Doğa Yürüyüşü bu kez Denizli Babadağ mevkiinden başlayarak Yardan Çayı mevkiinde sona erdi.

Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, hafta sonu gerçekleştirilen yürüyüşle ilgili olarak, “Bu güzel Pazar günümüzü hem sohbet ederek hem de doğanın güzelliği içerisinde yürüyüş yaparak geçirdik. Bu yürüyüşümüze katılımcı sayımız 100’den fazla oldu. Yürüyüşümüze hem çocuklar hem gençler hem de ileri yaştaki vatandaşlarımız katıldı. Emeği geçen, yürüyüşümüze katılan herkese teşekkür ederim” dedi.