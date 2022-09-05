Buharkent’e bir proje daha
Aydın’ın Buharkent ilçesinde vatandaşların vakit geçirebileceği, içerisinde doğal yaşam alanlarının bulunacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Aydın’ın Buharkent ilçesinde vatandaşların vakit geçirebileceği, içerisinde doğal yaşam alanlarının bulunacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor.
Kent Müzesi, Organize Sanayi Bölgesi gibi birçok önemli projeyi hayata geçiren Buharkent Belediyesi, projelerine bir yenisini daha ekledi. İlçe genelinde vatandaşların vakit geçirebileceği içerisinde doğal yaşam alanlarının bulunacağı parkta çalışmalar aralıksız devam ediyor. Zafer Mahallesi’nde 4 dönümlük alan üzerine kurulacak olan park içerisinde ise kafeterya, kamelyalar, çocuk alanı, yeşil alan, fitness alanı ve yürüyüş alanı yer alacak.
Konu ile ilgili açıklama yapan Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol; “Yine güzel bir proje ile karşınızdayız. Zafer mahallesi sanayi sitesi yanında bulunan 4 dönüm alan üzerine kurulacak olan parkımızın inşaat çalışmaları devam etmekte olup, yakın zamanda siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız. Parkımızda kafeterya, kamelyalar, çocuk alanı, yeşil alan, fitness alanı, yürüyüş yolu bulunacak” dedi.
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