Buharkent MYO’da mezuniyet coşkusu yaşandı

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) 2021-2022 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, Buharkent Belediyesi Yüzme Havuzu Sosyal Tesisleri’nde gerçekleşti.

Törene, Buharkent Kaymakamı Alper Açıkgöz, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç, öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri ile konuklar katıldı.

Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç’ın açılış konuşmasının ardından tören, protokol konuşmaları ile devam etti. Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin verilmesinin ardından, tüm öğrencilere başarı belgeleri dağıtıldı. Ayrıca tören sırasında, Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aytaç’ın jestiyle, 2 mezun öğrenciye anne ve babaları, mezuniyet belgelerini verdi.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından öğrencilerin keplerini attıkları tören, Buharkent Belediyesi tarafından misafirlere tavuk-pilav ve içecek ikram edilmesi ile sona erdi.